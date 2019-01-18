Столичная полиция ищет мошенника, предлагавшего купить бюст Терминатора

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела после обмана москвича при попытке купить фигурку Терминатора.

Как сообщает агентство «Москва», полиции о совершении этого престулпения совершил житель района Ховрино 17 января. Потерпевший обвинил мужчину, выставившего на сайте Avito бюст Терминатора модели Т-800, которого в фильме Джеймса Кэмерона сыграл Арнольд Шварценеггер.

По словам заявителя, он связался с неизвестным ему мужчиной, назвавшего себя Романом Романовичем, на счет которого после разговора перевел пять тысяч рублей.

После этого связь с продавцом была утеряна. Полиция проводит проверку по данному вопрошу, решая вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

ДОПОЛНЕНИЕ

В 14:31 в адрес редакции Sobesednik.ru поступил комментарий об инциденте от компании «Авито»:

Наталья Юматова, руководитель отдела по борьбе с мошенничеством в Avito:

– Мы ведем непрерывную работу по борьбе с мошенничеством и стараемся максимально обезопасить наших пользователей. Один из самых эффективных методов борьбы с мошенниками – это предупреждение и информирование добросовестных посетителей сайта. Мы рекомендуем ознакомиться с правилами безопасности при заключении сделок – если человек знает об основных схемах мошенничества и проявляет бдительность, то шанс стать жертвой злоумышленников значительно уменьшается.

Помните о том, что необходимо соблюдать ряд простых правил при безналичном расчете. В случае если сумма небольшая, и вы не хотите договариваться о личной встрече, прежде всего, не стоит перечислять деньги на счет незнакомого человека до получения товара, так как есть вероятность, что после этого он перестанет выходить на связь.

Не забывайте, что для перевода денег на карту отправителю достаточно знать ее номер, отпечатанный на лицевой стороне. Для банковского перевода также может понадобиться имя владельца карты. Другие данные – срок действия карты, пин-код, CVC-код на обратной стороне карты и пароли от «мобильного банка», а также приходящие по SMS коды – это конфиденциальная информация, которую не следует сообщать никому.

Также мы предлагаем продавцам подключать сервис <...>, который берет на себя все основные вопросы, связанные с передачей товаров от продавца к покупателю. <...> Деньги резервируются на стороне банка и поступают на счет продавца только после того, как покупатель получит товар и подтвердит его соответствие фото и описанию в объявлении».