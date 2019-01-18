На Дальнем Востоке нашли выживших после столкновения двух Су-34 пилотов

Спасатели подняли на борт вертолета обоих летчиков разбившихся под Комсомольском-на-Амуре бомбардировщиков Су-34.

Ранее Sobesednik.ru писал, что на Дальнем Востоке с радаров исчезли два самолета Су-34, которые, предположительно, столкнулись друг с другом. Уточнялось, что летчикам удалось катапультироваться до удара.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время спасателям удалось обнаружить обоих пилотов разбившихся бомбардировщиков Су-34 и поднять их на борт вертолета.

По информации Минобороны России, состояние летчиков удовлетворительное. Подчеркивается, что спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях: сильный ветер и волнение моря 4 балла.