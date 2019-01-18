На Дальнем Востоке рассматривают версию столкновения двух пропавших Су-34

В экстренных службах сообщили об исчезновении с радаров двух самолетов Су-34 под Комсомольском-на-Амуре.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах Дальнего Востока, пилотам двух пропавших под Комсомольском-на-Амуре самолетов, предположительно, удалось катапультироваться.

«С радаров пропали две из семи меток Су-34. Пилотам предварительно удалось катапультироваться. После этого в небе наблюдали два парашютных купола», — сообщил источник.

По словам представителя экстренных служб, в настоящий момент рассматривается версия, согласно которой, пилотам пропавших Су-34 не удалось рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами, и самолеты столкнулись в небе.