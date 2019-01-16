СК завел уголовное дело после взрыва селитры на заводе в Ленобласти

Спасатели потушили пожар после взрыва селитры на заводе «Полипласт» в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Ранее Sobesednik.ru писал, что четыре человека пострадали в среду, 16 января, в результате взрыва и последующего возгорания на химическом заводе «Полипласт» под Санкт-Петербургом.

Как передает «Интерфакс», к настоящему моменту спасателям удалось полностью ликвидировать пожар на площади 50 квадратных метров.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на опасных объектах.

Следователи устанавливают причины случившегося и уточняют данные по пострадавшим.