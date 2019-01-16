Нарушения техники безопасности назвали причиной взрыва завода под Питером

В среду, 16 января, в Кингисеппском районе Ленинградской область произошел взрыв на химическом заводе «Полипласт».

Как передает РИА «Новости», в результате произошедшего пострадали четыре человека. Они были госпитализированы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что взрыв на заводе мог произойти из-за нарушения техники безопасности.

«На территории завода "Полипласт" в ходе проведения монтажных работ было допущено нарушение техники безопасности. Предварительно, в результате попадания икры от болгарки произошла детонация находящейся в здании селитры», — рассказал Дрозденко.

По данным экстренных служб, в результате взрыва обрушилась часть цеха на площади 400 квадратных метров.