В Петербурге устраняют достигший седьмого этажа жилого дома фонтан кипятка

Жилой дом в Приморском районе Петербурга окатило кипятком и паром до седьмого этажа из-за аварии на трубопроводе.

Авария на трубопроводе в Санкт-Петербурге произошла в понедельник, 14 января. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на видео, снятое очевидцами, фонтан кипятка и пар из трубы достигли седьмого этажа расположенного рядом жилого дома, горячая вода залила стоящие вблизи автомобили.

Отмечается, что в настоящее время на месте аварии работают бригады предприятия «ТЭК СПб». По сообщению пресс-службы компании, фонтан кипятка уже удалось локализовать.

Ущерб от прорыва трубопровода оценивается, сообщений о пострадавших в результате аварии пока не поступало.

Отметим, в минувшем сентябре прорыв трубопровода в Санкт-Петербурге привел к затоплению площади у Финляндского вокзала и впоследствии — к отмене согласования оппозиционного митинга.