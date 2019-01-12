Полиция проводит проверку после обнаружения трупа в парке на западе Москвы

Столичная полиция проверит обстоятельства смерти мужчины, чей труп был обнаружен в парке на западе города.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тело мужчины было обнаружено 10 января в столичном парке «Фили».

«Днем 10 января в парке "Фили" на улице Большая Филевская обнаружено тело неизвестного мужчины 45-50 лет без внешних признаков насильственной смерти», — сказано в сообщении полицейских.

Предположительно, смерть мужчины наступила в тот же день. В настоящий момент полиция проводит проверку в связи с инцидентом, а также устанавливает личность умершего.