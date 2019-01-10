На стройке технопарка Сбербанка в "Сколкове" погибли два человека

Два приезжих из Узбекистана стали жертвами происшествия на стройплощадке технопарка Сбербанка в «Сколкове».

Об этом агентству «Москва» сообщила пресс-служба фонда «Сколково». Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 января с участием грузовика КамАЗ, который принадлежит субподрядчику на строительстве этого объекта.

«По предварительной информации, водитель автомобиля КамАЗ не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение стройплощадки "Технопарка ПАО Сбербанк" с последующим опрокидыванием в котлован», — заявили в пресс-службе.

В результате инцидента жертвами стали двое мужчин: водитель и пассажир грузовика. Оба являлись приезжими из Узбекистана.