Четыре человека погибли при пожаре на юго-востоке Башкортостана

На юго-востоке Башкортостана правоохранительные органы и спасатели выяснят причины пожара в частном доме.

Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по республике. Происшествие произошло в ночь на 4 января в частном доме в городе Баймак.

Площадь пожара, ликвидированного сотрудниками экстренных служб, составила 25 квадратных метров. В ходе разбора места происшествия были обнаружены четыре жертвы инцидента: три женщины и один мужчина.

На месте сгоревшего дома работает группа из следователей, сотрудников испытательной пожарной лаборатории, а также дознаватель из МЧС.