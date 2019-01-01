Известный хоккеист побил стюардессу на рейсе Сочи – Москва

Следовавший из Сочи в столицу авиарейс совершил посадку в Воронеже из-за пьяного дебоша известного хоккеиста.

По сведениям агентства «Интерфакс», пассажир бизнес-класса — «известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом» (его имя не называется) — ударил бортпроводницу, когда та отказалась принести ему еще одну порцию спиртного, и подрался с соседом по креслу.

Информатор агентства в службе безопасности воронежского аэропорта отметил, что дебошир уже был нетрезв, и сообщил, что хулиган задержан. Позднее официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что виновного ждет административная ответственность в виде штрафа.

Не сообщается, грозит ли виновнику незапланированной посадки попадание в «черный список» авиадебоширов и уплата расходов, понесенных авиакомпанией.