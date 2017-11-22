СК завел дело на президента "Роспромбанка" из-за хищения 756 млн

Президента «Роспромбанка» Сергея Салогубова заключили под стражу из-за обвинений в хищении 756 млн рублей.

Как сообщает СКР в четверг, 22 ноября, на своем сайте, следователи завели уголовное дело по факту хищения имущества «Роспромбанка». Президенту банка Сергею Салогубову было предъявлено обвинение в мошенничестве, он заключен под стражу.

Уточняется, что, по версии следствия, Салогубов и физическое лицо заключили восемь договоров уступки требований по кредитам и пять договоров купли-продажи имущества более чем на 400 млн рублей. В качестве оплаты физическое лицо передало участок земли в Подмосковье, который по документам стоил более 1 млрд рублей. При этом участники сделки согласились продать его за 756 млн рублей. Еще 354 млн рублей физлицо получило от банка наличными.

Как оказалось позже, реальная стоимость участка составила 90 млн рублей. Участвовавшее в сделке физлицо объявлено в розыск.