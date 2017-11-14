В Королеве завели дело из-за найденного тела загрызенной псами женщины

12 ноября в Первомайском микрорайоне Королева нашли тело 75-летней женщины с обширными ранами от укусов животных.

Как сообщает РИА «Новости», загрызенная собаками пожилая жительница Королева скончалась на месте от полученных травм.

Уточняется, что в связи с обнаружением тела 75-летней женщины с ранами от укусов животных СК возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

По информации агентства, расследование данного дела продолжается, следователи ведут поиск доказательств и возможных подозреваемых.