Тело архитектора из Белоруссии со стержнем в глазу нашли в Москве

Во вторник, 29 августа, в квартире на юго-западе столицы нашли тело гражданина Белоруссии.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в квартире дома 18 на Литовском бульваре в районе Ясенево ЮЗАО Москвы нашли тело гражданина Белоруссии. Уточняется, что труп был обнаружен на кухне.

«Мужчина лежал на полу на животе, из глаза торчал металлический стержень», — сказал источник.

По его словам, тело погибшего нашел его знакомый, тоже гражданин Белоруссии. Покойный работал в Москве архитектором.

Обстоятельства произошедшего выясняются.