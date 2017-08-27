Происшествия
Источник: РИА "Новости"
15:44, 27 Августа 2017 Версия для печати

Санитарный вертолет вылетел на место ДТП с тремя авто в Москве

В воскресенье, 27 августа, на западе Москвы столкнулись три автомобиля. В результате аварии есть пострадавшие.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ), на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспекта столкнулись три автомобиля.

На место происшествия вылетел санитарный вертолет «Московского авиационного центра».

Отмечается, что медики оказали помощь пострадавшим на месте, эвакуация по воздуху не потребовалась.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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Карпухина Мария

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