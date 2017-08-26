Происшествия
Источник: Агентство "Москва"
14:23, 26 Августа 2017 Версия для печати

Банковскую ячейку экс-депутата обчистили в Москве

В Москве из банковской ячейки бывшего депутата Забайкальского края украли 50 тысяч евро и почти 15 тысяч долларов.

Вечером 25 августа в полицию обратился 68-летний мужчина, который сообщил, что у него пропала крупная сумма денег из ячейки в «Московском индустриальном банке», расположенном в Марксистском переулке в Таганском районе ЦАО Москвы.

Полицейские не смогли попасть на место преступления, так как в выходные дни банк не работает.

Потерпевший рассказал, что ключи от банковской ячейки есть только у него и его супруги, которая находится на лечении в Германии.

По данным агентства «Москва», потерпевший ранее возглавлял «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» и был депутатом законодательного собрания Забайкальского края.

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