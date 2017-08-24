Посол России в Судане умер в бассейне из-за проблем с сердцем

Вечером в среду, 23 августа, в Судане скончался российский посол Миргаяс Ширинский.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя полиции Хартума полковника Хасана ат-Тиджани, накануне в столице Судана скончался российский посол Миргаяс Ширинский. Уточняется, что смерть Ширинского наступила во время плавания в бассейне.

Пресс-секретарь российского посольства в Судане Сергей Коняшин рассказал агентству, что официальная причина смерти пока не была установлена. «В настоящее время официальной причины смерти нет, потому что нет официального заключения, но если судить по внешним факторам, которые видел врач, можно говорить о каких-то проблемах с сердцем. То ли это был инфаркт, то ли это был инсульт», — уточнbk Коняшин.