США не выведут войска из Сирии до успеха женевского процесса

Глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал, когда американские военные покинут территорию Сирии.
Sobesednik.ru ранее писал о том, что посол РФ в США позитивно оценил документ по Сирии, одобренный президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Согласно заявлению Мэттиса, приведенному на официальном сайте Пентагона, американские военные не уйдут из Сирии до успеха женевского мирного процесса.
«Это не значит, что все остаются там. И это точно не значит, что некоторые войска уйдут», — подчеркнул Мэттис. По его словам, окончательное решение еще не принято.
Глава Пентагона также подчеркнул, что Вашингтон готов урегулировать конфликт дипломатическими методами.