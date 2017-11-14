США не выведут войска из Сирии до успеха женевского процесса

Глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал, когда американские военные покинут территорию Сирии.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что посол РФ в США позитивно оценил документ по Сирии, одобренный президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Согласно заявлению Мэттиса, приведенному на официальном сайте Пентагона, американские военные не уйдут из Сирии до успеха женевского мирного процесса.

«Это не значит, что все остаются там. И это точно не значит, что некоторые войска уйдут», — подчеркнул Мэттис. По его словам, окончательное решение еще не принято.

Глава Пентагона также подчеркнул, что Вашингтон готов урегулировать конфликт дипломатическими методами.