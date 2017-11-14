Посол РФ в США увидел общие цели в одобренном документе по Сирии

Анатолий Антонов, посол России в США, оценил одобренный Владимиром Путиным и Дональдом Трампом документ по Сирии.

На полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп сделали совместное заявление, в котором рассказали о том, что одобрили документ, согласно которому оба государства продолжат борьбу против ИГИЛ.

Российский посол Анатолий Антонов положительно оценил решение Путина и Трампа, передает РИА «Новости». «Контакты двух наших президентов, документы, которые были одобрены двумя нашими президентами в Дананге, они вселяют определенный оптимизм. Ясно и четко подчеркнуто, что у нас общие цели, общие задачи», — сказал посол.

Он также добавил, что у России и США получается эффективнее побеждать международный терроризм, если они работают вместе.

«Исламское государство» (или ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.