Сергей Лавров прокомментировал законность нахождения сил НАТО в Сирии

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в США понимают абсурдность их заявлений о законности нахождения их армии в Сирии.

Слова главы дипведомства приводит РИА «Новости». По мнению Лаврова, представители США сами понимают, что их заявления о законности нахождения в Сирии не имеют ничего общего с реальностью: «Мы незамедлительно поинтересовались в Госдепартаменте, какие конкретно решения имеются в виду. Нам невнятное ответили, и отвечающий явно понимал абсурдность заявлений о наличии якобы легитимных оснований для нахождения вооруженных сил США в Сирии».

Лавров добавил, что диалог с американской стороной по Сирии продолжается. Ранее в МИД России заявляли, что дать разрешение на использование военной силы на территории другого государства может только Совет Безопасности ООН. Подобных санкций ООН американской стороне не давало.