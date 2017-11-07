Первый вице-губернатор Приморья покинул пост по собственному желанию

Во вторник, 7 ноября, первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев покинул свой пост.

О том, что Усольцев ушел с поста первого вице-губернатора, сказано на сайте администрации Приморского края. В сообщении отмечается, что решение о своей отставке Усольцев принял по собственному желанию.

И.о. первого вице-губернатора края назначен Алексей Сухов.

Отмечается, что Усольцев занимался вопросами транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, а также гражданской защиты.