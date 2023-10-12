«Даже в аду не так плохо»

По последним данным

«С 7 октября число жертв израильской агрессии против сектора Газа достигло 7326 человек, среди них 3038 детей и 1726 женщин. Ранения различной степени тяжести получили 18.967 человек», – заявление минздрава сектора Газа (контролируется ХАМАС*) от 27 октября.

Точные данные по Израилю местными властями не приводятся. Сообщается о более чем 1,5 тысячах погибших и более 4,5 тысячах раненых. Уточняется, что около 85% погибших израильтян – мирные граждане. К 26 октября удалось опознать тела не менее 800 погибших, из них 700 подготовлены к погребению.

«Не умру, пока не услышу Мухаммеда»

– У меня в Палестине сейчас находится мой любимый брат Мухаммед – он врач, и его все уважают – и вся его большая семья, а также наши многочисленные родственники от мала до велика: и совсем крохи, и глубокие старики, – говорит «Собеседнику» бывший пресс-атташе посольства Государства Палестина в России Муслих Ахмат. – Связи с ними нет уже неделю... (Срывается на плач.) Там ведь нет электричества, они в полной блокаде и под мощнейшими атаками. Извините, я едва могу говорить. Сердце разрывается на части от боли и переживаний за них, и я все эти страшные, черные дни очень плохо себя чувствую. Уже несколько раз домочадцы вызывали мне скорую. Но разве лекарствами можно облегчить эти страдания! Взываю к Аллаху, что родные сидят в подвалах, а не убиты самым жестоким образом. Пока мы еще общались, они успели рассказать, что там – если совсем коротко – ад. Хотя нет, даже в аду наверняка не так плохо. Не так жарко, не такие пытки и муки уготованы грешникам. В аду мучают души, а на нашей благословенной земле изощренно издеваются еще и над телами. Живыми и мертвыми. Правительство сектора Газа заявило, что с начала эскалации конфликта Тель-Авив сбросил на наш анклав количество взрывчатки, эквивалентное в сумме мощности атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму. А министр здравоохранения Палестины Май аль-Кайла добавила, что медицинская система полностью рухнула, в Газе закончились лекарства от рака, диабета и для лечения почечной недостаточности, при этом ощущается острая нехватка всех предметов медицинского назначения, в том числе первой необходимости. Нечем перевязывать и обрабатывать любые раны. Без света и медикаментов стали невозможны и любые операции. Так что те, кто не погибает от ударов на месте, умирают в нечеловеческих муках, и никто ничем не в силах им помочь! Когда я слышу такое, надеюсь только, что не умру тотчас же от разрыва сердца – мне нужно перед смертью хоть раз услышать голос моего дорогого Мухаммеда.

«Через день ходит хоронить детей»

– Сегодня тела Ноа и Кармелы были опознаны, они лежали в поле недалеко от дома, их сначала расстреляли, а затем подожгли, – рассказывает наш собеседник из Израиля на условиях анонимности. – С таким зверством убить старушку и ребенка только за то, что они евреи?! Убиты запредельно жестоко тысяча с лишним человек. Подруга через день ходит хоронить детей ее хороших знакомых. По мере их обнаружения. Они были на отдыхе, услышали взрывы, быстро поехали домой и пропали. Вначале нашли растерзанную женщину. Потом убитого в упор мужчину. Позавчера хоронили пятилетнего задушенного мальчика. А восьмилетнюю девочку еще не нашли... В одном из убежищ обнаружили женщин, спящих там в одних ночнушках. Их разбудили перед расстрелом. Стреляли прямо в открытые лица, в упор, головы были разбиты вдребезги, глаза и мозги вытекли наружу. У одной беременной женщины вырезали нерожденного ребенка прямо из утробы и обезглавили, а затем обезглавили уже почти неживую мать. Дальше нужно продолжать? Никакой «другой стороны» в этой чудовищной войне не существует! Есть нелюди, животные!

мнение московских политологов

Павел ДАНИЛИН, директор АНО «Центр политического анализа и социальных исследований», член Общественной палаты Москвы:

– Израиль, как показали события всего октября, оказался не готов к такому чудовищному нападению, но не нужно быть человеком военным, чтобы понимать, что оно, разумеется, готовилось – и не один день. И наверняка легендарная израильская спецслужба МОССАД была в курсе этого. Но, полагаю, там думали, что это будут единичные теракты, как в 1970-е годы. Евреи, конечно, очень напуганы, потому что верили: ЦАХАЛ способна отразить любой удар. При этом, на мой взгляд, заявления израильских министров обороны, здравоохранения, энергетики и водоснабжения находятся за гранью. Власти страны заявляют, что для них не существует мирного населения Палестины, а все палестинцы – «террористы» или «животные», по их словам. А ведь в секторе Газа проживают не только 35 тысяч боевиков ХАМАС* (по их собственным данным, озвученным на днях), но и два миллиона мирных граждан! Нанося удары по мирному населению, Израиль нарушает все законы войны. Безусловно, я выражаю сочувствие евреям в связи с жуткими атаками, которым они подвергаются, но и переживаю за палестинцев в связи с несоразмерным применением силы со стороны Израиля.

Если еврейское государство будет продолжать вести себя в том же духе, у него будут серьезные проблемы с соседями и даже с соседями соседей. Так, уже можно поставить крест на мирных переговорах с Саудовской Аравией, которые проходили все это время. Иран однозначно со временем впишется в ситуацию, как и Сирия с Ливаном. В Египте, возможно, будут крайне негативно настроены по отношению к Израилю. Евреи и арабы не помирятся никогда! С начала этого года были убиты несколько сот палестинцев и несколько десятков евреев. Ненависть только накапливалась и вот наконец превратилась в этот кошмар и ужас.

Алексей МАРТЫНОВ, директор неправительственной организации «Международный институт новейших государств»:

– ХАМАС* – игрушка, созданная США, и проклятие палестинского народа. Когда условный Кадыров говорит, что поддерживает Палестину, речь идет о государстве, созданном резолюцией Совета Безопасности ООН 1949 года. Этого никто не оспаривает. А ХАМАС* свалился в опасную, людоедскую, нерукопожатную историю.

Байдену не с чем идти на выборы, которые уже через год, и он с соратниками поджигает все, что только возможно. США всегда играли первую скрипку в этом ближневосточном оркестре страха и боли. Они натянули на себя эту историю и развратили некоторые круги в Израиле идеей расширения территории. И плевать им на международные решения, обязательные к исполнению! А палестинцев, чтобы помалкивали, накачивали со всех сторон деньгами. Одна из тайн этого процесса ушла с Ясиром Арафатом, умершим при загадочных обстоятельствах. Но и сейчас американцы все душат или компенсируют огромными суммами. Не знаю, чем они руководствуются, но совершенно не думают о том, что будет через год, два и будет ли вообще. Иран там совсем ни при чем. В Тегеране испытали шок и животный ужас от зверского нападения ХАМАС* не меньше, чем в Тель-Авиве.

И лучшие умы ООН и мирового сообщества не в силах ни нивелировать основные противоречия, ни выстроить хоть какие-то попытки к разрешению конфликта между Палестиной и Израилем.

*Признается террористической организацией во многих странах (но не в России).