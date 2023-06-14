Андрей Пивоваров: Даже в одиночной камере чувствовал, что не один

Очень сильно поддерживают и родители, переживают. Моя мама оказалась эффективнее всех адвокатов и правозащитников, именно благодаря ей меня «нашли», когда я «потерялся» на этапе. Мама, папа, люблю вас!!! Тяжело, что лишен возможности общаться с сыном (от первого брака – Авт.), но пишу ему письма и, надеюсь, когда станет старше, он их прочтет. А пока беседую с его фотографиями…

– Кстати, на канале «Ю» этой весной запустили новое реалити-шоу – «Ждули». Там одинокие женщины знакомятся по переписке с сидельцами…

– «Ждули» – какое-то очень неприятное слово, оскорбительное, по-моему. А вот перед моими глазами прошло несколько очень трогательных историй. Один мой сокамерник, 27 лет, женился в СИЗО. Девушка не отказалась от него, даже понимая, что с 228.4 УК РФ (наркотики) ему светит до 8 лет. К другому, имеющему целый букет наркотических статей, вернулась оставленная им ранее жена. А в его случае только десятка – это мечта. Есть и обратные примеры, когда прямо пишут, что не готовы разменивать жизнь на долгое ожидание. Одного из сокамерников такое письмо от супруги подтолкнуло к решению записаться в ЧВК «Вагнер»…

Мне иногда попадается газета «Казенный дом», что издает ФСИН, и ее рубрика знакомств. Это такой тюремный тиндер, где мэтчи можно сделать только через «Почту России». Романтика! Соотношение мужчина/женщина – 90/10. Думаю, еще и не все присланное мужиками влезает. В отличии от настоящего «Тиндера» (Пивоваров, когда писал это, еще не знал, что эта виртуальная служба соединения одиноких сердец ушла из России. – Авт.), немаловажным критерием является дата освобождения, ее указывают в каждом объявлении. И это хорошо. Даже в этих условиях люди стремятся к отношениям. Полагаю, это может куда больше удержать от рецидива, чем любая воспитательная работа.

А женщины, которые ждут, молодцы! Даже простое письмо для многих тут – заряд терпения и сил на несколько месяцев.

– В чем еще находите отдушину? И что вам снится в неволе?

– Самое большое счастье, когда вечером записываешь – еще минус один день. Ночью, чтобы восполнить серые будни, мозг расцвечивает сны красками. Часто возвращает в какие-то места из прошлого, легко могу пройти маршрутом в Санкт-Петербурге – от «Прибалтийской» до «Маяковской». Или по Москве – от «Динамо» до «Петровского парка». Во сне поговорить с кем-то из забытых одногруппников или одноклассников…

Здешние радости очень банальны, ты движешься вниз по пирамиде потребностей по Маслоу. Например, искреннее удовольствие получаю от бюджетирования покупок в местном магазине, от составления меню. И кайфую от собственных небольших достижений: попал в большой дворик – и пробежал побольше, хватило времени – поотжимался два лишних подхода…

– Заключение – не повод запускать себя?

– Это даже не обсуждается! Мое общение тут, в ПКТ, как писал выше, ограничено жестко, но то, о чем арестанты из соседних камер говорят с сотрудниками, мне слышно. Так вот, сосед справа, который уже через 2,5 месяца будет на свободе, сел на диету. Перестал есть хлеб, сам ограничивает объем порций и, по своим скромным возможностям, пытается разнообразить рацион более полезными продуктами из магазина. То есть даже человек, находящийся в одних из самых строгих условий отбывания, думает и о здоровье, и о внешнем виде. По моим наблюдениям за сокамерниками в СИЗО, как только появляется возможность, большинство из них стараются питаться правильнее и вовлекаются в спорт. Чего стоит хотя бы картина, когда в маленьком дворике 3 на 4 метра трое здоровых мужиков бегают друг за другом по кругу! Мимо проносятся статья 284.1, за ним 228.4, а потом 204 УК РФ!

Попадаются и те, кому «все равно» или те, кто заедает стресс сладким, но больше все же тех, кто не теряет присутствие духа, старается следить за собой. Другое дело, что возможности для этого есть не у всех и тут ситуация полностью отражает картину на воле. Как и на свободе, так и в неволе многие живут очень небогато, а многие так и просто бедно. Для понимания: средний объем трат в магазине СИЗО в 2022 году составлял 2000 руб. – в месяц! Это с учетом того, что огромная часть сидельцев курит и в среднем пачка сигарет стоит 150 руб. Сложно рассчитывать и на то, что в пачке сосисок, продаваемой по явно завышенной цене 187 руб. за 400 г, есть много мяса. Очень небольшой процент людей может позволить себе и по ту, и по эту сторону решетки по-настоящему здоровое питание.