Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева
Из базы исчезла и квартира министра сельского хозяйства, который приходится Патрушеву сыном
Росреестр скрыл из своей информационной системы сведения о недвижимости секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, а также его сына, обнаружил Sobesednik.ru, попытавшийся заказать соответствующие выписки из ЕГРН.
Известно, что Патрушев ранее был зарегистрирован в доме для госслужащих, который находится на Рочдельской улице Москвы. Семиэтажное здание находится в оперативном управлении государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации жилого фонда» Управделами президента.
Среди прочего, квартирами там обладают экс-глава ЦИК Александр Вешняков, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, постоянный член Совбеза Сергей Иванов, а также бывший вице-спикер Госдумы Борис Грызлов. Целый этаж в доме на Рочдельской занимают квартиры, принадлежащие семье заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака. В числе других VIP-жильцов: экс-глава погранслужбы ФСБ Владимир Проничев и бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
Однако одну из квартир Росреестр найти не может.
«Не найдены данные, удовлетворяющие вашему запросу», – утверждает информационная система ведомства.
Ранее в этой квартире был зарегистрирован секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Соответствующая информация есть в базе московского управления ГИБДД, несколько лет назад слитой в интернет. Именно по этому адресу Патрушев регистрировал автомобиль ВАЗ-2109.
Кроме того, из базы Росреестра исчезли данные о квартире, предположительно принадлежащей сыну Николая Патрушева – Дмитрию (в настоящее время он занимает должность министра сельского хозяйства).
Согласно все той же базе ГИБДД, при регистрации автомобиля Toyota Land Cruiser в 2016 году Патрушев-младший указал местом проживания квартиру в элитном жилкомплексе «Дом над водой», который расположен в 7-м Ростовском переулке. Согласно сайтам по продаже недвижимости, квартира в 200 квадратных метров там стоит около 150 млн рублей.
Однако из ФГИС ЕГРН данные о предполагаемой квартире Дмитрия Патрушева удалены. При этом выписки на соседние квартиры по-прежнему можно заказать. Предполагаемыми соседями чиновника являются неизвестные широкому кругу люди.
Как выяснил Sobesednik.ru, Росреестр скрыл владельцев еще трех квартир на Рочдельской улице. Собственниками в выписках из ЕГРН указана «Российская Федерация». В одной из них, согласно все тем же данным ГИБДД, зарегистрирован экс-генпрокурор Юрий Чайка. Ранее Росреестр уже скрывал данные об имуществе его семьи. Так, в начале июня 2016 года из базы пропали имена его сыновей - Артема и Игоря, они были заменены кодировками ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.
В ближайшее время Sobesednik.ru расскажет о том, как ряд чиновников и их дети получили жилье в элитном доме на Рочдельской улице. Согласно данным нашего расследования, для этого некоторые из них пошли на хитрость.