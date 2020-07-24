"Стыдно за Россию": россиян взбесили поздравления Ким Чен Ына

12 июня россияне отмечают День России, утверждённый в 1992 году в честь дня принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.
В связи с этой датой лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прислал главе российского государства Владимиру Путину поздравительную телеграмму. В своём обращении глава КНДР от имени народа и правительства своей страны поздравил Владимира Владимировича, правительство «дружественной России» и российский народ с праздником, пожелав успехов и здоровья, процветания и благосостояния.
«Я уверен, что корейско-российские отношения, построенные на сотрудничестве и дружбе, вступившие в новую фазу развития после нашей первой встречи во Владивостоке, продолжат укрепляться и расширяться во всех сферах», – подчеркнул северокорейский лидер.
Ын также добавил, что Россия и КНДР стремятся беречь и развивать дружественные отношения в соответствии с новым временем, поскольку эти отношения имеют давние традиции и большую историю.
Между тем, как минимум один из адресатов этого послания, а именно российский народ, неоднозначно отнёсся к «торжественному» посланию главы Северной Кореи. В социальных сетях некоторые россияне отмечают, что считают День России – днём развала «великой державы», имея в виду СССР.
Кроме того, многие из них отмечают, что поздравления лидера такой тоталитарной и оторванной от остального цивилизованного мира страны, как КНДР, вряд ли достойны внимания или могут считаться поводом для гордости.
«С чем поздравлять то? С развалом великой державы? Вообще не понимаю, чего празднуют. За нами пол Европы было, и всё потеряли».
«Днём России должно быть 28 июля – день крещения Руси и память св. кн. Владимира. А не день убийства СССР».
«Подобное стремится к подобному. Ведь идеи Чучхе и Путина едины, по сути».
«Кто-нибудь из нормальных стран бы поздравил».
«Мне стыдно за Россию».
«Из нормальных лидеров не один не поздравил?»
«Итальянцы тоже празднуют день развала римской империи?»
«Северная Корея наш уровень», – пишут пользователи в комментариях.
Теги: #День России, #Ким Чен Ын
Рубрика: Политика