Савельев Михаил
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"Стыдно за Россию": россиян взбесили поздравления Ким Чен Ына

Многие из них считают, что поздравления лидера тоталитарной КНДР не достойны внимания и не повод для гордости

Фото: Александр Сафронов/Global Look Press

12 июня россияне отмечают День России, утверждённый в 1992 году в честь дня принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.

В связи с этой датой лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прислал главе российского государства Владимиру Путину поздравительную телеграмму. В своём обращении глава КНДР от имени народа и правительства своей страны поздравил Владимира Владимировича, правительство «дружественной России» и российский народ с праздником, пожелав успехов и здоровья, процветания и благосостояния.

«Я уверен, что корейско-российские отношения, построенные на сотрудничестве и дружбе, вступившие в новую фазу развития после нашей первой встречи во Владивостоке, продолжат укрепляться и расширяться во всех сферах», – подчеркнул северокорейский лидер.

Ын также добавил, что Россия и КНДР стремятся беречь и развивать дружественные отношения в соответствии с новым временем, поскольку эти отношения имеют давние традиции и большую историю.

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Между тем, как минимум один из адресатов этого послания, а именно российский народ, неоднозначно отнёсся к «торжественному» посланию главы Северной Кореи. В социальных сетях некоторые россияне отмечают, что считают День России – днём развала «великой державы», имея в виду СССР.

Кроме того, многие из них отмечают, что поздравления лидера такой тоталитарной и оторванной от остального цивилизованного мира страны, как КНДР, вряд ли достойны внимания или могут считаться поводом для гордости.

«С чем поздравлять то? С развалом великой державы? Вообще не понимаю, чего празднуют. За нами пол Европы было, и всё потеряли».

«Днём России должно быть 28 июля – день крещения Руси и память св. кн. Владимира. А не день убийства СССР».

«Подобное стремится к подобному. Ведь идеи Чучхе и Путина едины, по сути».

«Кто-нибудь из нормальных стран бы поздравил».

«Мне стыдно за Россию».

«Из нормальных лидеров не один не поздравил?»

«Итальянцы тоже празднуют день развала римской империи?»

«Северная Корея наш уровень», – пишут пользователи в комментариях.

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