"Стыдно за Россию": россиян взбесили поздравления Ким Чен Ына

Между тем, как минимум один из адресатов этого послания, а именно российский народ, неоднозначно отнёсся к «торжественному» посланию главы Северной Кореи. В социальных сетях некоторые россияне отмечают, что считают День России – днём развала «великой державы», имея в виду СССР.

Кроме того, многие из них отмечают, что поздравления лидера такой тоталитарной и оторванной от остального цивилизованного мира страны, как КНДР, вряд ли достойны внимания или могут считаться поводом для гордости.

«С чем поздравлять то? С развалом великой державы? Вообще не понимаю, чего празднуют. За нами пол Европы было, и всё потеряли».

«Днём России должно быть 28 июля – день крещения Руси и память св. кн. Владимира. А не день убийства СССР».

«Подобное стремится к подобному. Ведь идеи Чучхе и Путина едины, по сути».

«Кто-нибудь из нормальных стран бы поздравил».

«Мне стыдно за Россию».

«Из нормальных лидеров не один не поздравил?»

«Итальянцы тоже празднуют день развала римской империи?»

«Северная Корея наш уровень», – пишут пользователи в комментариях.