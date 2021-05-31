Китайским семьям разрешили иметь троих детей

Власти Китая разрешили семьям иметь троих детей для улучшения демографической ситуации. Об этом решении было объявлено на заседании Политбюро ЦК КПК, передает ТАСС.

По мнению китайских властей, проводимая ранее политика, разрешающая всем семьям иметь двоих детей, показала свои преимущества и дала положительные результаты, и дальнейшие послабления в демографической политике страны будут содействовать решению проблемы старения населения.

«Численность населения нашей страны огромна, в последние годы процесс старения населения усилился. Дальнейшая оптимизация политики рождаемости, а также реализация политики, в соответствии с которой одна семейная пара может иметь троих детей, будут способствовать улучшению демографической структуры нашей страны, активной реализации стратегии реагирования на старение населения, а также позволят сохранить преимущества Китая в области человеческих ресурсов», — говорится в опубликованном по итогам заседания документу.

Ограничение рождаемости началось в КНР с середины 70-х. Тогда семьям было разрешено иметь лишь одного ребенка. В случае нарушения этого правила на родителей налагались высокие штрафы и взыскания вплоть до увольнения с госслужбы и исключения из рядов Коммунистической партии Китая.

В 2013 году было разрешено иметь двух детей семейным парам, где один из супругов является единственным ребенком. В 2016 году власти разрешили всем китайским семьям иметь двоих детей.

По итогам 2020 года население КНР составило 1,41 млрд человек.