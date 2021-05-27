Китай раскритиковал США за заявления о "лабораторной утечке" коронавируса

Посольство Китая в США раскритиковало попытки обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса. Замечания по этому поводу посольство КНР разместило на своем сайте.

«В последнее время некоторые люди разыграли старую политическую шумиху по поводу отслеживания происхождения COVID-19 в мире. Кампания по клевете и перекладывание вины возвращаются, а теория заговора о «лабораторной утечке» возрождается», — говорится в сообщении.

Представители Китая заявили, что с момента вспышки коронавируса в 2020 году «некоторые политические силы были зациклены на политических манипуляциях и играх с обвинениями, игнорируя при этом острую потребность своего народа в борьбе с пандемией и международный спрос на сотрудничество на этом фронте». По их мнению, такая позиция привела к гибели многих людей.

Они отмечают, что несмотря на то, что пандемия по-прежнему наносит огромный ущерб и международное сообщество ожидает взаимодействия между странами, некоторые люди до сих пор обращаются к своим «старым правилам».

«Мы не можем не задаться вопросом: неужели они уже так скоро забыли об этом горьком уроке? Или они хотят увидеть повтор трагедий? Как они могут противостоять собственному народу с таким безответственным поведением? Как они могут противостоять международному сообществу? И как им противостоять человеческой совести?», — задаются вопросами китайские дипломаты.

Посольство призывает к международному сотрудничеству в области борьбы с возможными эпидемиями в будущем, всестороннему изучению вопроса происхождения ранних случаев COVID-19 и тщательному расследованию секретных баз и биологических лабораторий по всему миру.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года. МИД Китая тогда заявил, что США пытаются раскрутить теорию об утечке коронавируса из лаборатории. В мае республиканцы из палаты представителей Конгресса США заявили, что необходимо тщательнее изучить версию об утечке якобы из Уханьского института вирусологии.