МИД РФ: США не будут возвращаться к Договору об открытом небе

Ратифицированный в 2001 году Россией Договор об открытом небе, более не будет поддерживаться со стороны США. По заявлению МИДа России, к такому решению пришли в Штатах, пишет «Интерфакс».

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что причиной выхода страны из ДОН стало введение Россией ограничений на наблюдательные полеты в 500 км над Калининградской областью и в 10-километровом коридоре на границе между Абхазией и Южной Осетией.

Еще в начале января МИД России сообщал, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу из договора.