МИД Британии назвал нарушением свободы слова давление на редакцию TUT.by в Беларуси

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб публично расценил блокировку белорусского сайта TUT.by как нарушение свободы слова в Беларуси, пишет ТАСС.

«Белорусские власти должны прекратить кампанию подавления и освободить тех, кто удерживается по политическим причинам», — написал глава ведомства в твиттер-аккаунте.

Appalled to see escalating crackdowns on media in Belarus & charges against @Tutby, the country’s main independent news outlet. Belarusian authorities must halt this campaign of oppression & release those held on political grounds. "https://t.co/XXDD95dZTH" rel="nofollow noopener noreferrer"