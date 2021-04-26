Активы 14 россиян заморожены на территории Великобритании

14 россиянам – владельцам крупных активов на лондонских счетах запрещен въезд в Великобританию, пишет «Интерфакс» со ссылкой на британский МИД. Также их средства на счетах замороженв на территории страны.

Под санкции Лондона в рамках инициативы борьбы с коррупцией попали восемь человек из «списка Магнитского» Евросоюза: Павел Карпов, Елена Химина, Дмитрий Клюев, Артем Кузнецов, Юлия Майорова, Андрей Павлов, Ольга Степанова и Олег Уржумцев.

Также в списке оказались семь человек из числа санкционного списка Минфина США: Станислав Гордиевский, Геннадий Плаксин, Владлен Степанов, Виктор Маркелов, Вячеслав Хлебников и Алексей Шешеня.

По данным Лондона, в 2007 году в России организованная группировка под видом налоговых льгот присвоила государственную собственность в размере 230 миллионов долларов.