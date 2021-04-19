В Турции опровергли новость об одобрении местного производства "Спутника V"

Член научного совета по коронавирусу при Минздраве Турции Афшин Эмре Кайыпмаз опроверг информацию о том, что Турция якобы разрешила производить российскую вакцину «Спутник V» на своей территории. Ранее местная газета Yeni Safak со ссылкой на самого же Кайыпмаза сообщила, что производство препарата было одобрено, новость переписали и ряд российских СМИ. Оригинальную статью с сайта турецкого издания уже удалили.

«Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял. Но я очень расстроен, позвонил в газету, и сейчас они убирают эту новость с сайта», — пояснил ученый в комментарии РИА Новости.

В Минздраве Турции его слова подтвердили, назвав случившееся «недопониманием». Там также заверили, что никаких окончательных результатов по одобрению или неодобрению российской вакцины принято до сих пор не было, однако испытания проходят в обычном порядке.