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"Власть серьезно готовится": как Кремль отреагирует на акции в поддержку Навального

Политика
13:48, 14 апреля 2021

"Власть серьезно готовится": как Кремль отреагирует на акции в поддержку Навального
Global Look Press
Global Look Press

Еще в конце зимы соратники российского оппозиционера Алексея Навального, который на данный момент отбывает наказание в покровской ИК-2, анонсировали проведение новых митингов в его поддержку* с наступлением первого весеннего тепла. Причем спешить с организацией массовых акций представители штабов Навального не стали, а разработали план.

Так, рассказал недавно глава региональных штабов Навального Леонид Волков, на сайте всероссийской акции под названием «Свободу Навальному» уже зарегистрировались 400 000 человек, однако дату проведения акции и даже ее формат пока никто не обозначил.

Нет смысла обсуждать объективность этих цифр, тем более что довольно широкая дискуссия вокруг них разворачивалась не так давно. Куда интереснее выглядит то, каким образом власти планируют реагировать на такую активность, ведь ее существование, даже если реальные цифры окажутся значительно ниже заявленных, сложно отрицать. Впрочем, о реакции властей могут свидетельствовать недавние заявления штабов Навального о преследовании, которое силовики устроили их координаторам и активистам в регионах. Все говорит о том, что Кремль серьезно относится к перспективе вновь столкнуться с протестом, а потому готов к противодействию.

К примеру, как отметил российский политолог Андрей Колесников в интервью RTVI, в Кремле за развитием ситуации вокруг предстоящей акции внимательно следят и ведут серьезную подготовку к предстоящим событиям. Более того, эксперт убежден, что в рамках нового витка противостояния сторонников Алексея Навального с властями страну ожидает «поздний белорусский» сценарий.

«В Кремле, безусловно, следят за развитием ситуации с акцией «Свободу Навальному». Также они мысленно готовятся к тому, что могут быть такого рода митинги. 

Думаю, заявленные 500 тысяч вполне реально набрать, но дальше возникают вопросы: Волков говорит, что придет даже больше зарегистрированных 500 тысяч, и приводит к этому довольно серьезные аргументы, но мне кажется, что в данном случае все это больше похоже на сбор людей на какой-нибудь семинар. На такие мероприятия тоже могут записаться 70 человек, а прийти, например, 20 – такое тоже случается. Плюс ко всему сама кампания растянута по времени, и у многих могут измениться обстоятельства. 

Самое главное – власть будет очень серьезно готовится к такого рода мероприятиям, будет блокировать кварталы. Если протест и будет, то он будет разбросанным по разным районам городов. Скорее всего, нас ожидает поздний «белорусский» сценарий», – отметил Андрей Колесников.

*Редакция Sobesednik.ru не призывает к участию в несанкционированных акциях протеста.

Теги: #Навальный

Рубрика: Политика

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