Наш ответ Западу: сенатор Климов предположил, что будет в послании Путина

Долгожданное послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию в нынешнем году с легкой подачи СМИ, политологов и даже отдельных политиков наделено таким количеством смыслов, что, кажется, пропустить это событие не хочет уже никто. Поэтому, 21 апреля к выступлению Владимира Владимировича будет приковано особенное внимание.

Впрочем, это внимание прослеживается уже сейчас, особенно если судить по тому количеству прогнозов, которое эксперты дали относительно содержания выступления президента. Впрочем, политологи могут лишь озвучивать свои догадки, ориентируясь на ряд очевидных и не совсем факторов и обстоятельств. Реальность же известна только авторам речи Путина, ему самому, и, возможно, близкому кругу главы государства.

В то же время, определенную информацию на этот счет вполне можно почерпнуть из высказываний тех, кого в России принято считать ключевыми представителями действующей власти. Например, о возможном содержании послания президента в разговоре с РИА Новости высказался заместитель секретаря генерального совета «Единой России» и член Совета Федерации Андрей Климов.

«Послание российского президента Федеральному собранию в этот раз может коснуться мер в отношении ряда стран, которые пытаются воздействовать на Россию с позиции силы, игнорируя протокол и дипломатические нормы.

Кроме того, могут быть затронуты вопросы, которые касаются социального и экономического развития государства в условиях пандемии и грядущей парламентской избирательной кампании», – рассказал Климов.