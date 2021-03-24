Песков заявил о симметричном ответе Канаде на санкции в отношении девяти человек

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в скором времени Россия даст симметричный ответ на санкции, введенные Канадой. Об этом сообщает ТАСС.

В среду правительство Канады ввело санкции в отношении руководителя ФСБ Александра Бортникова, директора Росгвардии Виктора Золотова и еще семи россиян, приближенных к верхушке власти. Санкции применены из-за ситуации вокруг оппозиционного политика Алексея Навального, которого сначала предположительно отравили боевым химическим веществом, а затем, по возвращении в Россию, отправили в тюрьму на 2,5 года.

«Будет соответствующий ответ», — заявил Песков, комментируя событие.