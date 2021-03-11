В туалете министра здравоохранения Алтая нашли тайник с 6 млн рублей

В ходе обысков у подозреваемого во взяточничестве Сергея Коваленко, который занимал пост главы Минздрава Республики Алтай с 2019 года и был задержан за аферу с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19, нашли тайник с деньгами.

«Копилка» находилась… в уличном туалете! Оперативники насчитали в тайнике около 6 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По предварительной версии следствия, Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков неоднократно получали взятки от трех коммерческих организаций за заключение госконтрактов на поставку медицинского оборудования и общее покровительство на общую сумму в размере 4,6 млн. рублей.

В отношении обоих подозреваемых возбуждено несколько уголовных дел, одно из которых – по пункту Б части 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки в крупном размере».

Дмитрий Каверин.