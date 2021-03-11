Как в анекдоте: министр культуры Крыма выругалась матом на совещании с Аксеновым

Проводивший совещание глава полуострова Сергей Аксенов опешил, услышав из уст женщины поток брани.

Сергей Аксенов дал поручение провести служебное расследование в отношении министра культуры Анны Новосельской, которая нецензурно высказалась в ходе совещания.

«Арина Вадимовна, успокойтесь! Вы чего там? Вообще, что ли? Коллеги, это что такое?» – отреагировал глава Крыма на выходку министра культуры.

К онлайн-совещанию, посвященному реализации инфраструктурных проектов региона, Новосельская присоединилась по видеосвязи и выругалась матом, не догадываясь, что звук на ее устройстве уже включен. После замечания Аксенова она тут же извинилась перед коллегами. Свое поведение министр культуры объяснила тем, что у нее «отключилась машина».

Глава полуострова после заседания поручил вице-премьеру республики Михаилу Назарову провести служебную проверку по факту случившегося.

Тут вспоминается бородатый анекдот про ошибочный звонок в министерство культуры и фееричный, зарифмованный ответ культработников на вопрос абонента «Алё, это прачечная?!»

Подобный инцидент произошел в декабре прошло года, когда на совещании с главой Крыма у начальника трудовой инспекции Игоря Зворского включился микрофон. В это время чиновник разговаривал по телефону с заместителем министра труда и активно употреблял нецензурную лексику. После просьбы Аксенова отключить микрофон Зворский извинился. Как позднее уточнила помощница начальника трудовой инспекции, ответственными за работу микрофонов на совещаниях являются технические специалисты правительства.

Дмитрий Каверин.