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Как в анекдоте: министр культуры Крыма выругалась матом на совещании с Аксеновым

Политика
17:37, 11 марта 2021

Как в анекдоте: министр культуры Крыма выругалась матом на совещании с Аксеновым
Сергей Аксенов//фото: Global Look Press
Сергей Аксенов//фото: Global Look Press

Проводивший совещание глава полуострова Сергей Аксенов опешил, услышав из уст женщины поток брани.

Сергей Аксенов дал поручение провести служебное расследование в отношении министра культуры Анны Новосельской, которая нецензурно высказалась в ходе совещания.

«Арина Вадимовна, успокойтесь! Вы чего там? Вообще, что ли? Коллеги, это что такое?» – отреагировал глава Крыма на выходку министра культуры.

К онлайн-совещанию, посвященному реализации инфраструктурных проектов региона, Новосельская присоединилась по видеосвязи и выругалась матом, не догадываясь, что звук на ее устройстве уже включен. После замечания Аксенова она тут же извинилась перед коллегами. Свое поведение министр культуры объяснила тем, что у нее «отключилась машина».

Глава полуострова после заседания поручил вице-премьеру республики Михаилу Назарову провести служебную проверку по факту случившегося.

Тут вспоминается бородатый анекдот про ошибочный звонок в министерство культуры и фееричный, зарифмованный ответ культработников на вопрос абонента «Алё, это прачечная?!»

Подобный инцидент произошел в декабре прошло года, когда на совещании с главой Крыма у начальника трудовой инспекции Игоря Зворского включился микрофон. В это время чиновник разговаривал по телефону с заместителем министра труда и активно употреблял нецензурную лексику. После просьбы Аксенова отключить микрофон Зворский извинился. Как позднее уточнила помощница начальника трудовой инспекции, ответственными за работу микрофонов на совещаниях являются технические специалисты правительства.

Дмитрий Каверин.

Рубрика: Политика

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