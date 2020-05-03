Нелегальные миниотели в Крыму продолжают принимать туристов

Глава правительства Крыма Сергей Аксенов на заседании регионального оперштаба заявил, что на полуострове почти целиком заполнены нелегальные миниотели. Его слова передает РЕН ТВ.

По словам главы региона, больше всего граждан с других регионов прибывает в Черноморский, Сакский и Ленинский районы. Туристы приезжают, несмотря на региональный запрет на свободное передвижение в течение двух недель после приезда для всех иногородних граждан.

Аксенов обращается к владельцам нелегального бизнеса с просьбой не пытаться заработать в эпидемиологически неблагополучный период, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции среди населения.

В республике, как и по всей России, режим самоизоляции продлен до 11 мая.