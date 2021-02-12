ЕС считает обычной практикой визиты дипломатов в суд. Они делали это и будут делать

Официальный представитель главы европейской дипломатии Петер Стано пояснил, что Евросоюз не видит никаких проблем в ситуации, когда дипломаты присутствуют на судебных заседаниях и следят за интересующими их процессами. Он не видит в этом нарушения каких-либо международных норм.

Ранее представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что присутствием на суде по делу Навального страны Запада «не просто вмешиваются во внутренние дела суверенного государства», но таким образом «саморазоблачаются». В целом появление десятков дипломатов в суде она оценила как признание «неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».

Впрочем, Стано с г-ой Захаровой оказался не согласен: «Это классическая дипломатическая практика. В меру имеющихся на месте возможностей дипломатические миссии будут наблюдать за процессом», — приводит его слова «Интерфакс». Европейский дипломат также настаивает, что никакого нарушения международных норм в этом процессе нет, а присутствие его коллег в суде помогает им оценить, как в реальности проходит процесс: «Это полностью соответствует международным нормам. Каждый раз, когда это возможно, мы находимся там для наблюдения за процедурой».

Он обратил внимание, что это далеко не первый раз, когда дипломаты ходят на процессы против россиян, приведя в пример дело историка и главы карельского «Мемориала»* Юрия Дмитриева: «Мы наблюдаем за этим очень внимательно. Недопустимо то, что с ним происходит за его работы по разоблачению».

Он также заявил, что ЕС не собирается прекращать практику наблюдения за судом и заранее предупреждать о визитах.

*Российские власти объявили международную правозащитную группу «Мемориал» так называемым «иностранным агентом».