Льва Шлосберга оштрафовали за организацию стометрового шествия до гайд-парка

Депутата Псковского областного собрания Льва Шлосберга оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение правил организации шествия. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на политика.

Член партии «Яблоко» принял участие в несанкционированной акции 23 января, прошедшей в связи с арестом оппозиционного политика Алексея Навального.

Находясь в ста метрах от единственного в городе гайд-парка, где разрешено проводить мероприятия без уведомления властей, Лев Шлосберг вслух предложил митингующей пройти на эту площадку. В ответ полицейские отказались пропускать граждан к гайд-парку.

Сам Шлосберг за озвученное предложение был признан организатором несанкционированного шествия в 100 метров, которые отделяли людей от законной точки для выражения политического несогласия.

Политик намерен обжаловать решение в суде.