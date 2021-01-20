Вы представляете состояние Путина? Мальгин о последствиях расследования Навального

С воскресенья едва ли не все российские СМИ обсуждали ключевую новость последних дней – возвращение оппозиционера Алексея Навального в Россию, его задержание и дальнейший арест. Однако всего через два дня блогеру, вернее его команде, удалось в буквальном смысле перевернуть ситуацию с ног на голову и заставить всех вокруг говорить на несколько «иную тему».

Вечером 19 января в сети было опубликовано расследование о «дворце Путина под Геленджиком», о котором сегодня, пожалуй, не говорит только ленивый. Всего за день после публикации видеоролик набрал уже более 25 миллионов просмотров и это, похоже, еще не предел. Разумеется, что на этом фоне новое расследование стало одной из самых обсуждаемых тем в информационном пространстве, а реакция российских журналистов на него порой выглядит настолько ироничной, что Кремлю впору всерьез задуматься о том, чтобы привести в действие обсуждавшиеся недавно нормы, позволяющие блокировать YouTube в России.

К примеру, довольно ярким комментарием по этому поводу отметился российский журналист Андрей Мальгин.

«Кто будет населять этот путинский дворец, кто будет отдыхать в кальянной, играть в казино, кто станет зрителем крепостного театра, стриптиза, кино? Кто будет плавать в роскошном бассейне или играть в хоккей в подземном дворце или спать в царских покоях? Кто все эти воображаемые друзья Путина?

Где все эти гедонисты, которые будут делить все эти плотские удовольствия с президентом? Загадка!

Вы только представьте состояние Путина после того, как его гнездышко было выставлено на всеобщее поругание. Ведь он в нем лично все продумал и любовно под себя устроил. Показали все самые интимные места. Особенно тяжело пережить подобное для человека, который привык шифроваться. Сможет ли он теперь жить в этом месте после того, как его осквернили общественным вниманием? Похоже, теперь придется начать все с нуля на совершенно новом месте», – отметил журналист