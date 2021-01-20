Либертарианцам не согласовали митинг за Навального на 31 января

Незарегистрированная Либертарианская партия России сообщила, что столичные власти не разрешили им провести митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Уведомление подавалось с указанием площади Академика Сахарова. Дату назначили на 31 января, пишет «Интерфакс». Ожидаемо при отказе сослались на пандемийные ограничения.

Организаторов митинга и потенциальных участников об ответственности уже предупредил департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Напомним, Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января и был задержан в аэропорту «Шереметьево» по делу «Ив Роше». 19 января вышел фильм оппозиционера о дворце под Геленджиком, который, по предположению его команды, принадлежит президенту Российской Федерации Владимиру Путину.