Суд над Навальным проводят в полиции, "чтобы допустить журналистов". Их не пускают

В Химкинском городском суде объяснили, почему суд над политиком Алексеем Навальным проходит в отделении полиции. Как передает «МБХ Медиа», это связали с коронавирусом и желанием допустить до заседания журналистов.

«Потому что такой режим работы суда, у нас ограниченный доступ граждан, следовательно журналистов в суд не пустили бы. В связи с тем, что это резонансное дело, было принято решение, чтобы журналисты присутствовали в полиции, потому что у нас коронавирус, много заболевших сотрудников», — говорится в ответе.

Журналистов не пускают в отделение полиции, где проходит "открытое заседание суда" над Навальным. pic.twitter.com/nsEv4plTDE — The Insider (@the_ins_ru) January 18, 2021

При этом на деле журналистов на заседание не пускают: все они стоят за забором полицейского отделения. Все их запросы сотрудниками МВД игнорируются. Полчаса назад корреспондент «Коммерсанта» Роман Дорофеев писал, что у здания химкинского УВД порядка 100 человек.

В суд пустили только съемочные группы «России 1» и Life. Они прибыли туда заранее, пока даже адвокаты Навального не знали о заседании суда.