Навальный потребовал пустить в суд настоящих журналистов

Оппозиционный политик Алексей Навальный, которого сейчас судят в полицейском отделении в городе Химки обратился к суду с требованием пустить на якобы открытое заседание журналистов, которые стоят за забором здания УВД. Формально суд открытый, но в отделение никого не пускают, потому что это юрисдикция МВД.

Сейчас на заседании только несколько прокремлевских съемочных групп, которых о суде уведомили раньше защитников политика, которых до его начала туда тоже не пускали.

«Это всё указывает на какую-то предвзятость очень странную. Безусловно я выступаю за то, чтобы этот процесс был максимаьльно открытым и все средства массовой информации имели возможность наблюдать за этим удивительным абсурдом, который здесь происходит, и я хочу, чтобы пустили всех. Не только "Вести. Дежурная часть", Life News и ГУВД, но и тех настоящих журналистов, которые прямо сейчас стоят за воротами на морозе, но их не пускают», — заявил политик.

Отдельно Навальный обратился к судье: «Вы не можете, извините меня, делать вид, как будто этого не происходит. Как будто они стоят, но я не знаю, что они стоят — я заявляю о том, что они там стоят, они хотят быть аккредитованы и требуют реализации своих прав. И я вместе с ними этого тоже требую».

Ранее защита Навального также объявила отвод судье Елене Морозовой. Она его отклонила, поскольку он «надуман и необоснован».