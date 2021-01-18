К Навальному в ОВД не пускают адвоката, депутата Мосгордумы и члена ОНК

Депутат Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ) сообщает, что его не пустили в ОВД в Химках, чтобы встретиться с задержанным накануне политиком Алексеем Навальным.

Также в доступе к оппозиционеру отказывают его законному представителю адвокату Ольге Михайловой. Не пускали к Навальному и членов Общественной наблюдательной комиссии, однако в итоге одному из них, Александру Мальцеву, все же дали пройти к политику, сообщает в своем Twitter корреспондент газеты «КоммерсантЪ» Роман Дорофеев. Второго члена ОНК так и не пропустили.

Журналист также передает, что Ступину сотрудники МВД отказали в доступе, отправив его в пресс-службу, на что народный избранник резонно заметил: «Какая пресс-служба? Я депутат!» Впрочем, это не помогло. Г-н Ступин уверен, что стал свидетелем «нарушения закона в каждом действии полиции».

Приехал в #Химки попытаться в рамках общественного контроля узнать, в каких условиях содержится #Навальный. Не пустили. Также не пустили адвоката и одного из двух членов ОНК. Нарушения закона в каждом действии полиции. pic.twitter.com/kcqyppY7Gd — СТУПИН ЕВГЕНИЙ (@advokat_stupin) January 18, 2021

Предстатели Фонда борьбы с коррупцией (который российские власти внесли в список иностранных агентов) Алексея Навального высказывают сомнение в том, что политик вообще находится в этом ОВД — после вчерашнего задержания его никто не видел, — другого юриста к нему не пустили ещё вчера. Что с ним происходит, неизвестно.