Выборы в Уганде сфальсифицированы, а оппонента власти держат в плену – оппозиция

Оппозиционная партия Уганды «Платформа национального единства» заявила, что прошедшие выборы президента страны оказались «мошенничеством», и призвала граждан страны отвергнуть их. Такой же позиции придерживается основной конкурент действующего главы государства Боби Вайн, занявший второе место.

«Это революция, а не мероприятие. Революцию такого рода нельзя остановить фальсифицированными выборами, — передает заявление партии Associated Press. — Стремление к свободной Уганде продолжается, несмотря на текущую атаку на свободу слова и ассоциации».

При этом Вайн уже несколько дней незаконно удерживается в своем доме военными, об этом заявил, в том числе один из его сторонников депутат Матиас Мпууга. О том же сообщает и сам Вайн: «Прошло четыре дня с тех пор, как военные окружили наш дом и поместили нас с женой под домашний арест». Он жалуется, что в их доме закончилась еда, а когда его жена пыталась собрать её в саду, на неё напали солдаты. Солдаты также пользуются всем, что им нужно в доме, не спрашивая разрешения хозяев.

Согласно официальным результатам, на выборах вновь победил Йовери Мусевени, который правит страной уже 35 лет и теперь сможет делать это больше четырех десятков лет. Ему 76 лет, а средний возраст среди населения страны меньше 16 лет. За несколько дней перед выборами в Уганде полностью заблокировали социальные сети. Утверждается, что Мусевени набрал 58%, а Вайн 34% голосов.