Baza: Из-за прилета Навального во "Внуково" привезли около сотни полицейских

Журналисты узнали, что возвращение оппозиционного политика Алексея Навального в Россию стало поводом для полицейской спецоперации: в московский аэропорт «Внуково» свезли около сотни сотрудников полиции, их разделили на три группы, которые будут отвечать за разные функции при разгоне пришедших встретить политика людей.

Как пишет Baza, часть полицейских будут отвечать за оперативные задержания любых, «даже мнимых нарушителей».

Другая группа полицейских якобы будет разгонять сторонников Навального, где бы они ни были на территории аэропорта. Разгонять и оттеснять предписано «максимально эффективно и эффектно».

Третья группа сотрудников полиции, по данным журналистов будет просто ждать на случай, если произойдет «что-то экстраординарное».

С собой полицейским выдали защитные щиты и рекомендовали взять противогазы. Отмечается, что с 14:00 и до вечера полицейских будут держать в автобусе.

Telegram-канал «Avtozak live» также опубликовал видео с автозаком на территории аэропорта.