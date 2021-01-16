В Петербурге у активиста забрали машину на стоянку из-за надписи "Скажи Путину Нет!"

Координатор «Открытки» Дмитрий Скурихин сообщил, что силовики в Ленинградской области забрали его автомобиль на стоянку. На этой машине он планировал ехать в аэропорт Внуково, куда в воскресенье прилетит из Германии Алексей Навальный.

Znak.com со ссылкой на телеграм-канал организации пишет, что поводом для изъятия авто для проверки стала надпись на стекле автомобиля: «Скажи Путину “Нет!”»

Весной минувшего года авто Дмитрия уже эвакуировали из-за надписи, но после проверки не нашли никаких нарушений.