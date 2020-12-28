Нападали два террориста: Рамзан Кадыров рассказал подробности инцидента со стрельбой в Грозном

Днем 28 декабря российские СМИ взорвались сообщениями о стрельбе в центре чеченской столицы. Многочисленные издания сообщали о том, что перестрелка произошла в районе перекрестка ул. Мира. Отмечалось также, что жители Грозного, услышавшие звуки выстрела, заметили двух упавших на землю людей, к которым поспешили подойти, однако были отогнаны подоспевшими стражами порядка.

Пресса при этом ориентировалась на сообщения очевидцев и различных источников, точность которых еще предстояло подтвердить. К примеру, Telegram-канал MASH сообщал лишь о факте инцидента со стрельбой. А авторы канала Baza позднее уточнили, что речь идет о нападении на сотрудников полиции, у которых злоумышленники пытались отобрать оружие, однако были убиты на месте преступления.

Впрочем, более-менее детальную картину этого происшествия, а также информацию о пострадавших и погибших удалось позднее обозначить президенту Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Глава региона по случаю событий в Грозном опубликовал на своем Telegram-канале соответствующий пост.

«В понедельник два террориста, вооруженных ножами, предприняли попытку напасть на сотрудников ППС, несших службу в центре Грозного, и завладеть их табельным оружием. В результате этого нападения погиб один из полицейских, однако нападавшие были ликвидированы ответным огнем стражей порядка.

Также в этом происшествии пострадал один из сотрудников правоохранительных органов. Сейчас его состояние оценивается как стабильное. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Личности преступников установлены. Речь идет о двух братьях, уроженцах Ингушетии Хусейне и Хасане. Они переехали в Чеченскую Республику еще в 2012 году, работали здесь в пекарне.

Выражаю родным и близким героически погибшего сотрудника полиции свои глубочайшие соболезнования», — пишет Рамзан Ахматович.