По меньшей мере два человека погибли в ходе перестрелки в Чечне

В центре Грозного боевики напали на сотрудников правоохранительных органов.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, трагический инцидент произошел на улице Мира. Неизвестные начали стрелять по силовикам из автоматического оружия. Двое правоохранителей погибли, рассказал собеседник агентства. Позже он уточнил, что нападавших было двое, оба «убиты ответным огнем».

По данным ТАСС, перестрелка произошла на проспекте Путина. Одного из боевиков ликвидировали, второй был ранен, сообщает агентство.

По сведениям Telegram-канала издания Baza, убит один правоохранитель, а второй госпитализирован в тяжелом состоянии.