"Медиазона" подает в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру из-за цензуры

Онлайн-издание «Медиазона» намерена через суд доказать незаконность требования Роскомнадзора удалить публикацию о коронавирусе в системе Федеральной службы исполнения наказаний. Иск будет подан против РКН и Генпрокуратуры, несмотря на то, что материал журналистам в соответствии с законом ранее пришлось удалить под угрозой блокировки всего ресурса.

«В иске главред издания Сергей Смирнов просит признать требование удалить текст нарушением закона», — пишет в своем Telegram-канале глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. В суде издание будет представлять адвокат «Агоры» Леонид Соловьёв.

Исследование «Медиазоны» «Невидимая эпидемия. Как коронавирус шел по системе ФСИН», по мнению надзорного ведомства, содержит недостоверные сведения. Причем они не уточнили, что именно в тексте им не понравилось.

«Даже по обрывочным данным там было видно, что ФСИН привирает о числе больных, но Роскомндазор решил, что это [материал «Медиазоны»] "недостоверная информация". А достоверная — это данные ФСИН о том, что за всю эпидемию заразились полторы тысячи зеков (это при скоро уже 2,5 млн заболевших по стране!) и умер всего один (!) человек», — комментировал требование РКН главный редактор издания Сергей Смирнов.