На "Марше соседей" в Беларуси задержано не менее 150 человек

В Минске традиционно проходят воскресные митинги против сохранения статуса президента за Александром Лукашенко.

Уже второй раз акция проходит в формате «марша соседей». Жители домов сначала собираются во дворах, а затем колоннами идут в точки сбора в разных частях столицы, поясняет Newsru.com.

На момент публикации новости на сайте правозащитного центра «Весна» числится 165 имен задержанных в разных городах Беларуси. Известно, что в Зеленом Бору силовики применили против демонстрантов стрельбу и газ.

ТАСС передает, что в минском метрополитене возобновлена работа станций, закрытых перед акцией протеста.